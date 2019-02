Pizza-man wil duidelijkheid over openen van restaurant in Nieuwleusen, maar krijgt hem nog niet

Ayman Khallaf ligt al enige tijd met de gemeente Dalfsen in de clinch. Hij is een pizzeria in Nieuwleusen begonnen en huurt daarvoor een pand aan de Wethouder Nijboerstraat . Naar eigen zeggen was van meet af aan duidelijk in zijn vergunningenaanvraag dat hij er náást de afhaal- en thuisbezorgservice ook mensen in zijn restaurant wil laten eten. Die mogelijkheid was er aanvankelijk voor deze plek, beweert hij. Khallaf zegt dat de gemeente op het laatste moment niet akkoord ging met een restaurant ter plekke. Alleen een afhaal- en brengservice is er toegestaan.