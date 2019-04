Pizzabakker Nieuwleusen is stap dichter bij zijn droom: Dit komt echt goed

Spiegeltje, spiegeltje in de auto: bekeuring

20 april Dat je beter vóórdat je in de auto stapt thuis je make-up kunt doen, vergeet deze automobiliste nooit meer. Ze werd vanochtend in Nieuwleusen aangehouden omdat ze slingerend over de N377 reed. Wat bleek? De dame was zich op aan het maken.