Pizzeria Sephora in Nieuwleusen mag metershoge afvoerpijp laten staan (en stinkt volgens de rechter ook niet)

Marke­tingOost wil als vrijetijds­aan­ja­ger ‘omdenken in tijden van corona’: Net­flix-achtige docu’s over Overijssel

23 november MarketingOost is begonnen met haar jaarlijkse symposium over toerisme en recreatie in Oost-Nederland. Digitaal dit keer, waar normaal honderden ondernemers uit de regio bij elkaar komen. De aftrap was voor Nicholas Hall, een van ‘s werelds toonaangevende experts in veranderingen op het gebied van toerisme. Zijn advies: ,,Maak van Overijssel een digitale community.”