Pizzeria Sephora in Nieuwleusen moet zich van rechter aan huidige openingstijden houden

‘Camper­vlog­gers’ Herman en Gea springen in de bres voor omstreden overnach­tings­plek­ken in Dalfsen: ‘Maar gratis hoeven ze niet te zijn’

20 februari De gratis camperplaatsen in Dalfsen en Nieuwleusen zijn per direct door de gemeente gesloten. ‘Oneerlijke concurrentie’, oordeelde een rechter over een soortgelijk geval in Stadskanaal, in een zaak aangespannen door een reguliere camping met betaalde overnachtingsplekken. Hoe nu verder? De wethouder, ondernemer en kampeerautobond aan het woord. En campervloggers Herman en Gea, die van een vrachtwagen een camper maakten. ,,Vrijheid.”