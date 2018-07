Plan zonneweide stuit op weerstand in Hoonhorst

ZonNXP (Zon Exploitatie Nederland BV uit Delft) wil een zonneweide van zo'n 17 hectare realiseren op een terrein langs de Molenhoekweg en Mataramweg, nabij landgoed De Horte in Hoonhorst. Maar omwonenden maken zich zorgen, zo bleek gisteren tijdens een inloopavond rond de plannen in Zaal Kappers.

,,Het was wel even schrikken", herinnert Tomas Wagenaar zich zijn eerste reactie toen de initiatiefnemers het plan bij hem kwamen toelichten. ,,Je vraagt je af of dit een geschikte plek is, pal langs een natuurgebied. Zonnepanelen zijn vanuit milieu-oogpunt prima, en ze worden aan het oog onttrokken met struiken en bosschages, maar het open landschap ben je kwijt. En juist daarvoor komen fietsers en wandelaars hier naartoe. Het duurt enkele jaren voordat de struiken tot wasdom zijn gekomen en ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als de bladeren afvallen in de winter."

Wantrouwen

Bob Buisman, projectleider van ZonXP, is ingesteld op wantrouwende reacties. ,,Ik snap dat mensen er tegenaan hikken. We zijn niet voor niets individueel gaan praten met omwonenden binnen een straal van vijfhonderd meter. Maar in Dalfsen zul je zo'n 600 hectare aan zonneweide nodig hebben, plus nog eens honderd hectare op daken, om energieneutraal te kunnen zijn. Je moet ergens beginnen."

Groene woestijn

Volgens hem biedt de landschappelijke inpassing van het zonneveld - met bosschages, bloemrijk gras, een rietoever en een houtsingel, deels beheerd door schapen - ook ecologische voordelen voor de buurtschap Lenthe. ,,Nu is het een groene woestijn, straks zie je meer variatie in het landschap. Vogels kunnen zich nestelen en dat bevordert de biodiversiteit." Maar veel Hoonhorsters koesteren juist die 'groene woestijn'. ,,Deze verandering is te ingrijpend", oordeelt Ronnie Koning. ,,Daarnaast twijfel ik aan de motieven van de initiatiefnemer. Het zijn mensen met een commerciële insteek, zonder feeling met deze omgeving."

Posters