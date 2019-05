Plannen De Witte Gans Dalfsen op tafel: ‘We kunnen meer’

Diks heeft het restaurant zes jaar geleden overgenomen van haar ouders en vindt het tijd voor uitbreiding. ,,We willen meer mogelijkheden creëren. We zijn blij met onze kwaliteit en onze gasten, maar we kunnen meer.’’ Welk onderdeel van de verbouwing ze het meest naar uit kijkt? ,,Dat het klaar is’’, zegt Diks lachend.

Evelien Diks gaat De Witte Gans uitbreiden. We kunnen meer, vindt ze.

Aanbouwen

De Witte Gans bestaat nu uit één gebouw: het restaurant en de keuken. Naast het gebouw staat een schuurtje. ,,Dat schuurtje gaat plat’’, zegt Diks. ,,We gaan daar een nieuw gebouw neerzetten waar we grote groepen in kunnen plaatsen.’’ In het huidige restaurant passen tachtig mensen. De aanbouw geeft de helft meer ruimte: dertig tot veertig mensen extra. Diks vindt het belangrijk groepen op een andere plek te kunnen positioneren, omdat er regelmatig speeches zijn en grote groepen vaak luider zijn. ,,Dat geeft onrust in het restaurant. Straks hebben we voor iedereen genoeg plek.’’

Op zaterdagavond moet Diks soms meerdere gasten weigeren omdat het restaurant vol zit, maar dat is straks verleden tijd. In de aanbouw komt een tweede keuken om iedereen te kunnen voorzien.

Verbouwen

Wat de aanbouw gaat kosten, weet Diks nog niet. ,,We zijn nu eerst bezig met het uitzoeken van nieuwe keukenapparatuur.’’ Want er wordt niet alleen aangebouwd, maar ook verbouwd. De keuken wordt uitgebreid, waardoor de ingang opschuift. Diks: ,,Je hebt nu meer keukenapparatuur nodig dan vroeger. In de keuken is daar nu geen plek voor.’’ Een mooie bijkomstigheid, zo vindt de eigenares, is dat gasten na de verbouwing begroet worden door de kok: er komt een open keuken bij de ingang. De keuken komt tegenover de ingang naar het toilet, waar ook een invalidentoilet bij komt.

Einde in zicht?