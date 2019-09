Platform Gehandicapten Dalfsen: ‘Nadenken over aanpassingen voor gehandicapten nog niet vanzelfsprekend’

Al sinds 1991 kent Dalfsen een zogenoemde BTB-werkgroep, die let op ‘bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid’ van openbare gebouwen. ,,De stichting kwam daar in 1994 bij, toen de wet voorzieningen gehandicapten van kracht werd”, weet Braam nog precies. Geboren met een handicap (spina bifida) was de Dalfsenaar destijds als 18-jarig een van de aanjagers. ,,Overal in het land ontstonden werkgroepen vanwege die wet. Mijn ouders stimuleerden me om aan te haken zodra ik volwassen was.”

Eerste verdieping

,,We worden steeds vaker vooraf betrokken bij bouwprojecten”, zegt voorzitter Fietje de Vries, die zo’n vijftien jaar bij het Platform betrokken is. ,,Heel belangrijk, want waarom zou je extra geld uitgeven om naderhand verbeteringen aan te brengen terwijl je het ook meteen goed kunt doen?” Soms levert dat meepraten wat op, zoals bij de woonstichting VechtHorst en de vernieuwde Trefkoele+, waar de werkgroep zeer tevreden is over bijvoorbeeld de entree en de opgang naar de bibliotheek.” Maar het blijft merkwaardig dat het welzijnswerk op de eerste verdieping zit en de jongeren op de begane grond. We voeren momenteel gesprekken om dat te veranderen. De Trefkoele heeft weliswaar een lift, maar in noodgevallen is dat natuurlijk geen oplossing”, zegt De Vries.