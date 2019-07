Plein gemeentehuis Dalfsen krijgt lage hellingbaan met ‘knik’

Ouderen­bond Nieuwleu­sen wil dat gemeente Dalfsen oud papier komt ophalen

12 juli Muziekvereniging Crescendo-Excelsior in Nieuwleusen is in april gestopt met de inzameling van oud papier, ook omdat het met 4 à 5 cent per kilo steeds minder de moeite waard is. Ouderenbond PCOB is er allerminst gelukkig mee, en doet nu een beroep op de gemeente Dalfsen. ,,Haal het papier op, want het wordt voor ons steeds moeilijker het te brengen.”