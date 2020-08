Pleziervaart tussen Dalfsen en Zwolle kan minder vaak door sluis vanwege waterbesparing

Schutten of sluizen is een schip verplaatsen naar een hoger of lager gelegen pand met een ander waterniveau. Iedere schutbeurt bij Vechterweerd kost ongeveer 500.000 liter water, meldt het waterschap. Door minder vaak te schutten, wordt dus simpelweg water bespaard. Daarnaast wordt met deze maatregel water langer vastgehouden in het gebied en niet onnodig verloren.

Bloktijden

De recreatievaart kan vanaf zaterdag in vaste bloktijden worden geschut, in totaal vijf keer per dag. Dit ‘spaarzaam schutten’ kan dagelijks alleen nog om 09.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 15.00 uur en 17.00 uur. Een dergelijke beperking was er ook al in de zomer van 2018. ,,Normaal wordt er gemiddeld zo'n tien keer per dag geschut. Vaak wordt er gewacht totdat er een paar bootjes liggen. We doen het nu dus nog de helft van de keren’’, legt woordvoerder Herald van Gerner uit.