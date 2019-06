Pluimveehouder Huisman in Dalfsen opgelucht dat brand niet is aangestoken

Twee etmalen na de verwoestende brand op het erf van de familie Huisman is de oorzaak nog altijd niet achterhaald. ,,Het kan kortsluiting geweest zijn, zelfontbranding, we weten het niet. Volgens de politie en brandweer is het in elk geval geen brandstichting geweest, bij hun onderzoek is daar zondag geen bewijs voor gevonden’’, zegt pluimveehouder Bert Huisman.

De kippenboer is opgelucht. ,,Gelukkig maar! We hebben ook geen verdachte personen op het erf gezien’’, zegt Bert Huisman, eigenaar van de pluimveehouderij met mestvergistingsinstallatie aan de Veldhoeveweg in het Dalfser buitengebied.

Slapeloze nachten hebben hij en zijn vrouw en kinderen gehad, sinds zaterdagmiddag rond half vijf plotseling brand uitbrak in de hal die in 2015 samen met de mestvergistingssilo’s is gebouwd. ,,De hal is verloren gegaan, maar we leven allemaal nog en het leven gaat door. De hand aan de ploeg’’, zegt Huisman vastberaden. Het vergistingsproces in de drie silo's wordt eerdaags weer opgestart, is de bedoeling.

Biogas

,,Dan kunnen we met het biogas in elk geval weer stroom produceren. De opgewekte elektriciteit gebruiken we voor het eigen bedrijf en wordt verder teruggeleverd aan het netwerk. We produceren hier stroom voor omgerekend drie- tot vierduizend huishoudens, voor half Dalfsen zeg maar.’’ Dat de verwerking van mest niet wekenlang stil ligt is niet alleen gunstig voor Huisman, maar ook voor collega-boeren die hun mest naar de Veldhoeveweg aanvoeren. ,,We krijgen hier mest van veel boeren uit de omgeving, tot wel dertig, veertig kilometer afstand. Als die langere tijd hun mest niet kwijt kunnen zou dat een probleem opleveren, maar gelukkig valt dat mee.’’

Volledig scherm De hal naast de mestvergistingssilo's van pluimveehouderij Huisman is zaterdag door brand verwoest. Op de achtergrond rechts de woonboerderij van de familie Huisman en links de kippenschuur met vrije uitloop. © Foto Freddy Schinkel

Hal verwoest

De mest werd door Huisman verder verwerkt tot droge mest, die in binnen- en buitenland wordt afgezet. In de hal stonden allerlei machines voor het bewerken van die mest, zoals een droger en een 'hygiënisatiemachine’ waarin de mest wordt verhit om eventuele ziektekiemen te bestrijden, zodat aan de eisen voor export wordt voldaan. Die apparatuur is zaterdag - net als de hal - in vlammen opgegaan. Hoe groot de totale schade is weet Huisman nog niet, de verzekering moet alles eerst in kaart brengen.

Geen last