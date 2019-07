Politie: Fatale woningbrand Nieuwleusen is aangestoken

De brand in Nieuwleusen waarbij de 22-jarige Cézary om het leven kwam is aangestoken. Dat concludeert de politie op basis van onderzoek. De oudste zoon des huizes sliep op de zolder toen de brand zondag 14 juli uitbrak en overleefde de brand niet. De politie is op zoek naar getuigen.

In de vroege ochtend ontstond die zondag een korte, maar zeer hevige brand op de zolderverdieping van de woning aan het Zwartewaterland. De 22-jarige Cézary kwam daarbij om het leven. In eerste instantie was de jongste zoon van het gezin zoek. Later die ochtend kwam hij aanlopen. De jongen is meerdere keren door de politie verhoord, liet een woordvoerder eerder weten.

Getuigenoproep

Vorige week gaf de politie al aan rekening te houden met brandstichting. Dat blijkt nu inderdaad het geval. Daarom hoopt de politie in contact te komen met mensen die zondag 14 juli tussen 03.00 en 08.30 uur wakker waren of in het ‘Middengebied’ van Nieuwleusen waren. De brand woedde in de woning aan Zwartewaterland 8 in dat gebied.

Ook mensen die niet in de buurt waren maar wel informatie hebben om de zaak op te lossen, kunnen contact opnemen met de politie. Dat kan via de website, maar ook door te bellen met 0900-8844. Anonieme tips kunnen worden doorgegeven via 0800-7000. Een vertrouwelijk gesprek met Team Criminele Inlichtingen kan ook via ‪06-49354976.