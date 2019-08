Politie stuurt pornolink in sms-bom dodelijke brandstichting Nieuwleusen

De link die staat in de sms-bom van de politie over de dodelijke brandstichting Nieuwleusen verwijst naar een pornowebsite. De politie stuurde donderdagochtend de sms met verkeerde link naar ongeveer 100 mensen die in de buurt waren van de woning in Nieuwleusen waar een 22-jarige man vorige maand bij brand om het leven kwam.

,,Een sms-bericht kan bestaan uit een beperkt aantal karakters. De link was twee tekens te lang en die zijn automatisch weggevallen bij het verstuurde bericht. De link met twee tekens minder is helaas geen dode link, maar verwijst naar een pornowebsite. Dit is vette pech en extra vervelend dat het een link is van zo’n website”, reageert politiewoordvoerder Jennifer Schoorlemmer.

De politie heeft de juiste link in een nieuw sms-bericht gestuurd. In clusters werd de sms-bom naar ongeveer 1900 mobiele telefoons gestuurd. Volgens de politie hebben hierdoor ongeveer 100 mensen de link naar de pornowebsite gekregen, maar de meeste ontvangers dus niet.

Volledig scherm Dit bericht kregen alle mensen die in de buurt waren van het huis waar de brand is aangestoken. In een later berichtje stuurde de politie de juiste (verkorte) link, waaruit blijkt dat er letters zijn weggevallen: http://bit.ly/2KncjoH © De Stentor

Het 16-jarige broertje van de omgekomen man in Nieuwleusen is eerder aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken. Alle mensen die zondag 14 juli tussen 3.00 en 9.00 uur met hun mobiel in de buurt waren van het huis aan het Zwartewaterland waar de brand was, hebben een bericht van de politie gekregen. De politie hoopt zo in contact te komen met getuigen. De sms-bom is verstuurd na overleg met het Openbaar Ministerie. De juiste link, die in een later sms-bericht gecommuniceerd werd door de politie, was http://bit.ly/2KncjoH