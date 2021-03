Politiek Dalfsen blij dat college heeft geluisterd naar kritiek op regels woningsplitsing

Liefst tweehonderd gezinnen wonen in de gemeente in een gesplitste woning. Eerst was er vaak sprake van inwoning, maar nu is het vaak zo dat de bewoners geen binding met elkaar hebben. De gemeente gedoogde de situatie lange tijd. Sommige bewoners kwamen na de recessie in de problemen, toen bleek dat banken de woningen als halve woningen zagen en ze niet wilden financieren. De gesplitste woningen werden daardoor onverkoopbaar.