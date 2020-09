Politiek Dalfsen blij met nieuwe plek voor consultatiebureau Lemelerveld

Over het openhouden van de consultatiebureaus in Nieuwleusen en Lemelerveld is al jaren veel te doen. ,,We praten er al sinds 2008 over’’, bracht PvdA'er José Eilert in herinnering. Meermalen wilden burgemeester en wethouders van Dalfsen de bureaus sluiten uit kostenoverwegingen. Maar de gemeenteraad wees dat voorstel even zo vaak af.