Politiek Dalfsen wil ‘aardedonkere sterrenzone’ om lichtvervuiling tegen te gaan en de nacht te koesteren

Het klinkt nobel om ergens in het buitengebied van Dalfsen een gebied zo in te richten dat het er in de kleine uurtjes aardedonker is. Zonder felle lampen, met alleen maar een sterrenhemel en een plek waar nachtdieren niet door onnodige verlichting worden gestoord. Wethouder Ruud van Leeuwen kreeg deze week het verzoek op zoek te gaan naar zo’n terrein, maar is met de veel vergende coronacrisis en onderbezetting in het gemeentehuis in het achterhoofd niet bijster enthousiast. ,,Eerlijk gezegd twijfel ik over de meerwaarde.”