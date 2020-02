Politiek pleit ook voor straatnaamverandering in Oudleusen: van Holleweg naar Zandsteeg

Onbegrip in Lemeler­veld over nieuw uitstel ontmoe­tings­plek voor jongeren

23 februari Het Kroonplein vormde zaterdagmiddag tijdens de carnavalsoptocht weer het bruisende hart van Lemelerveld. Het is ook de beoogde locatie voor een jongerenontmoetingsplek. De gemeenteraad heeft zelfs al een besluit genomen over de precieze plek, maar het college van burgemeester en wethouders negeert dat. En dus is er onbegrip in het dorp.