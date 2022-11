Poolse vrouw (30) is rijbewijs vier maanden kwijt: ‘Ze hield wel van een beetje doorrijden’

Ook energie­hulp voor oude koophuizen in Dalfsen: ‘Hebben nog niet iedereen in beeld’

Niet alleen huurders, maar ook mensen met een oud koophuis en een laag inkomen komen in Dalfsen in aanmerking voor verduurzamingshulp van de gemeente. Een werkgroep gaat deze huizenbezitters bijstaan in de energiecrisis. ,,Veel mensen komen voor het eerst op onze radar.”

19 oktober