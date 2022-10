Populair pontje bij Dalfsen onklaar door vandalisme: ‘Jammer dat dit gebeurt’

Fietsers en wandelaars moeten een omweg zoeken als ze de Vecht over willen steken bij De Stokte en Hessum: door vernielingen is het pontje in de buurt van Dalfsen voorlopig onbruikbaar. Het is bij de gemeente Dalfsen niet bekend wie erachter zit.

De oversteek functioneert zonder personeel met een bedieningspaneel. Daarop is flinke beschadiging zichtbaar. De toegang van het pontje is afgezet met rood-witte linten en de plank die naar beneden gaat om aan boord te komen is weg. Bij het picknickbankje naast het pontje en bij pleisterplaats De Stokte, dat uitkijkt op de oversteek, zijn geen zichtbare vernielingen aangebracht.

,,Het lijkt op brandschade. Door het geconstateerde vandalisme is het pontje niet meer werkzaam. We gaan nu kijken wat de reparatiekosten zijn en hoe nu verder”, zegt wethouder Betsy Ramerman (CDA). Doorgaans is de oversteek in gebruik tussen april en oktober, daarbuiten is er een winterstop. De afweging is of een snelle reparatie de moeite waard is voor de laatste weken van het seizoen.

Openbare voorziening

Met de herfstvakantie in het verschiet is het gemis van de oversteek een hard gelag. Het ‘rondje pontje’ is een populaire recreatieroute langs Dalfsen, Rechteren en Hessum. Gebruikers kunnen uitwijken naar de Stuw in Vilsteren, zo’n vijf kilometer verderop. Ook de Vechtbrug in Dalfsen is een optie.

Volledig scherm Het bedieningspaneel van het pontje heeft forse beschadiging opgelopen door vandalisme. © Enzio Ardesch

Ramerman baalt van het vandalisme. ,,Ik vind het jammer dat dit gebeurt. Het is een openbare voorziening waar heel veel mensen wat aan hebben. Op mooie dagen moet je vaak op elkaar wachten om over te steken, zoveel wordt het gebruikt.” Ze noemt onder meer de fietsroute van basisschoolleerlingen van CBS De Spiegel deze zomer genaamd ‘Rondje Pontje’; een initiatief om mensen meer te laten fietsen.

Toezicht

Het pontje was, buiten uitval door technische storingen, in 2016 ook al eens uit de roulatie door vernielingen. De gemeente stelde hierna de mogelijkheden voor cameratoezicht op de locatie af te wegen. Daar kwam het niet van. Ramerman: ,,Die optie hebben hebben we nu nog niet besproken. Ik hoop dat het niet zover hoeft te komen. Daarnaast is het ook een privacy-afweging. Zomaar een camera ophangen in de openbare ruimte lijkt me niet de bedoeling.”