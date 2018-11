Powerpointverbod in raadszaal Dalfsen: ‘Inspreken is inspreken’

Dalfsenaar Gerard van Weerd is verbaasd, nu hij van de raadsgriffier van de gemeente geen toestemming heeft gekregen om maandag tijdens zijn inspreekbeurt in de commissievergadering een powerpointpresentatie te laten zien.

Van Weerd is het niet eens met de voorgenomen uitbreiding van Dalfsen in westelijke richting en wil politiek en publiek overtuigen van zijn gelijk. Om het betoog kracht bij te zetten was hij voornemens om maandag in de raadszaal een powerpointpresentatie te projecteren. ,,Maar dat mag volgens de griffier niet. Toen ik vroeg waar dat dan zou staan, werd ik gewezen op het huishoudelijk reglement.”

Verbazingwekkend

Van Weerd was echter niet overtuigd en keek zelf de voorschriften nog eens na. ,,En daar staat niet in dat het níét mag. Daarna heb ik nog maar eens een mail gestuurd.” Als antwoord kreeg Van Weerd vervolgens te horen dat er ‘ook niet staat dat het wél mag'. ,,Verbazingwekkend. Dalfsen heeft het altijd over burgerparticipatie, daar draagt dit dan toch aan bij, zou je denken. Nu heb ik mijn presentatie maar naar de raadsleden gemaild, maar ik wil het ook graag aan de mensen op de publieke tribune laten zien.”

Reglement van Orde

Dat kan nu dus niet, waarbij raadsgriffier Joost Leegwater contact heeft gezocht met beide commissievoorzitters. De ene, Herman Kleine Koerkamp van Gemeentebelangen, wil niets over een powerpointverbod zeggen. Janine Schiphorst (CDA) is de andere, en die geeft aan voor de heer Van Weerd geen uitzondering te willen maken. Bovendien wordt komend voorjaar het officiële Reglement van Orde aangepast en verduidelijkt. ,,Inspreken is inspreken en inspreken hoort te gebeuren zoals inspreken bedoeld is”, is Schiphorst beslist. ,,Het is wellicht wat star, maar zo hebben we het afgesproken. Mensen kunnen tijdens het inspreken aan het woord komen, maar hebben geen toestemming om een powerpointpresentatie te laten zien. Burgers krijgen daarbij maximaal vijf minuten, omdat we doorgaans met een volle agenda zitten.”

