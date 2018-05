Praxis opent in Dalfsen

Dalfsena­ren trekken asbest van hun dak

26 mei Het was een drukte van belang vandaag in Jalinkhof, Fabiushof en omliggende straten in Dalfsen. Gehuld in witte pakken hebben buurtbewoners meer dan 80 schuurtjes ontdaan van hun asbest dak. Het buurtproject was een initiatief van Groen Gebogen. Dat had op de helft minder deelnemers gerekend, maar zag de afgelopen weken de inschrijvingen snel verdubbelen.