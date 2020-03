Predikant Nieuwleusen achter de typemachine voor briefkaart aan zorgpersoneel: ‘Veel kracht gewenst’

‘Veel kracht en gezondheid gewenst, voor wie jullie zorgen en voor jullie zelf’, staat er op het kaartje. Met een ouderwetse typemachine getikt en met pen door predikant Bart Trouwborst ondertekend. Hij is voorganger van de Hervormde Gemeente in Nieuwleusen en komt met een oproep om het zorgpersoneel ten tijde van corona via kaarten en briefpapier een moreel steuntje in de rug te geven. ,,Ik heb al een kaart naar het Isala-ziekenhuis in Zwolle en het zorgcentrum bij ons in het dorp gestuurd.”