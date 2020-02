Primeur: Nederland betaalt voor berging van Duits oorlogsvliegtuig, vlakbij Dalfsen

Politiek pleit ook voor straatnaam­ver­an­de­ring in Oudleusen: van Holleweg naar Zandsteeg

25 februari Als het aan Gemeentebelangen in Dalfsen ligt wordt de Holleweg in Oudleusen alsnog van naam veranderd naar Zandsteeg. Fractievoorzitter Jos Ramaker zwengelde de discussie maandagavond aan in de raadsvergadering. ,,Dit zou een mooi eerbetoon zijn aan de overleden Wim van Lenthe.”