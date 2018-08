Privacygevoelige post belandt in bosjes in Dalfsen

Een bewoner van het Grasklokje trof de gedumpte post vorige week aan in de Henri Dunantstraat en maakte hiervan melding op internet. De Belastingdienst kwam direct in actie en heeft haar stukken inmiddels opgehaald bij de 'eerlijke' vinder. De fiscus heeft het incident bij postbezorger Sandd aanhangig gemaakt, zo laat een woordvoerder desgevraagd weten. 'In algemene zin is het zo dat wij in alle gevallen dat er post wordt gevonden die afkomstig is van de Belastingdienst melding doen bij het meldpunt datalekken. In dit specifieke geval heeft een collega van de Belastingdienst de 23 poststukken van ons opgehaald bij de vinder. De stukken waren ongeopend. Wij hebben dit gemeld bij ons eigen meldpunt datalekken en melding gemaakt bij Sandd', aldus de woordvoerder.

Beroving

Het is niet de eerste keer dan postbezorgers van Sandd zich hier schuldig maken. In 2012 werd in zowel de Haagse Rivierenbuurt als Scheveningen gedumpte post gevonden, in het laatste geval omdat een postbode van haar fiets was beroofd. Een jaar eerder werden in Apeldoorn tien brieven voor vijf verschillende adressen in dezelfde brievenbus gegooid. Het duurde dagen voordat het bedrijf de post op de goede plek afleverde. Ook andere postbedrijven kennen zo hun voorvalletjes. Zo nam een van diefstal verdachte postbezorger van PostNL zelf ontslag, voordat zijn werkgever actie ondernam. In de wijk Ankummer Es in Dalfsen viel het een klant van distributeur PostNL op dat bepaalde brieven niet langer in zijn bus belandden.