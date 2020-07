‘Probleemfontein’ Dalfsen gevaarlijk voor blote voeten: gemeente plaatst hekken

Na een controle van de gemeente Dalfsen is gebleken dat de vloer van de fontein in het Waterfront bij de laatste aanpassingen in juni dit jaar onvoldoende egaal is gelegd. Hierdoor kan de veiligheid voor gebruikers die met blote voeten over het mozaïek lopen niet gegarandeerd worden. De gemeente Dalfsen plaatst daarom per direct een afzetting rondom de fontein en gaat in overleg om de situatie op te lossen.