Proeflokaal Zuid opent ‘gewoon’, maar op eigen wijze in Nieuwleusen-Noord

Het is deze middag een komen en gaan van mensen in het nieuwe Proeflokaal Zuid. Koelkasten worden afgeleverd in de zaak in Nieuwleusen, een mannetje van de bierleverancier installeert een tap en de aankleding wordt aangepakt. Toch blijft de nieuwe eigenaar, Arian Dijsselhof, deze woensdagmiddag bijzonder rustig: ,,We openen morgen gewoon de deuren en dan zien we wel.’’