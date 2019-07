Projectkantoor voor aanpak N340: volgend jaar begint aanpak van files

Een boer die een grote schuur bij zijn bedrijf bouwt? Of een piratengezelschap dat zich pal aan de N340 bij Ankum met een tent opmaakt voor een driedaagse marathon? Nee, het is het nieuwe projectgebouw van de provincie Overijssel om zich voor te bereiden op grootschalige wegwerkzaamheden aan de weg van Zwolle naar Ommen.

De N340 tussen Zwolle en Ommen staat aan de vooravond om voor jaren op de schop te gaan. De verkeersknoop bij de aansluiting op de A28 wordt eruit gehaald en het spoor vanaf Zwolle gezien net voor de grens met Dalfsen gaat straks onder de weg door, zodat er niet langer een dagelijkse file van auto's ontstaat.

Projectgebouw

Om een en ander straks in goede banen te leiden - de klus start volgend jaar - heeft de provincie Overijssel nu een groot projectgebouw en informatiecentrum gebouwd. Aan de weg, en dat kan de dagelijkse gebruiker van de N340 niet ontgaan zijn. Ook op de plek waar straks een nieuwe weg aansluiting vindt bij het huidige tracé. ,,Op grond die al van onszelf is”, zegt Bette Kamp als provinciaal projectwoordvoerder, wanneer haar gevraagd wordt of er niet een boer is die er nu goed aan verdient. ,,Het kan maar zo dat dat weleens gebeurt. Maar in dit geval niet. Vaak wordt een dergelijk informatiecentrum in een leegstaand kantoor of bouwkeet ingericht. Dit is dan een vrij grote. Maar dat komt ook omdat het project een lange uitvoertermijn heeft.”

Quote Een groot perceel, met voldoende parkeer­plek­ken, dat als de werkzaamhe­den zijn afgerond weer netjes wordt opgeruimd. Bette Kamp, Provincie Overijssel

Eind 2023 moet de opwaardering van de N340, en ook de aanpak van de N377 tussen Lichtmis en Slagharen, zijn voltooid. De werkzaamheden beginnen bij de A28, daarna wordt het viaduct bij het spoor aangesloten op een nieuwe weg. Die oversteek staat al lange tijd desolaat in het landschap ten zuiden van bedrijventerrein Hessenpoort te wachten op de eerste auto’s. De provincie moest in het verleden ‘bestuurlijk heroverwegen’, zoals het de bezuiniging van 100 miljoen op de klus waarvoor eerst 260 miljoen euro beschikbaar was noemt. ,,Dat heeft inderdaad voor vertraging gezorgd”, erkent Kamp. ,,ProRail kende geen vertraging, dus dat viaduct ligt er al. De weg moet eind 2023 gereed zijn.”

De spoorinfrastructuurbeheerder maakt vorig jaar dankbaar gebruikt van de werkzaamheden op station Zwolle, waardoor alle treinverkeer er begin juli twee weken uit lag. ,,Toen er toch geen treinen reden, hebben we met het inhijsen van de leggers een belangrijke stap kunnen zetten’', zei Aldert Baas van ProRail toen. ,,Zo hoefden we het treinverkeer niet apart stil te leggen.’’

Informatiebijeenkomsten