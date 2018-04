Spoorbeheerder ProRail roept gemeentebestuurders op het voorbeeld van de burgemeester van Aalten te volgen en per direct onbewaakte overgangen met betonblokken af te zetten. "Het is een onorthodoxe maatregel en het kan misschien niet overal, maar waar het kan werken we er graag aan mee. Als ze ons vandaag bellen dan gaat 'ie deze week nog dicht", aldus woordvoerder Aldert Baas van Prorail.

Gemeente Dalfsen, waar in februari 2016 een ernstig treinongeluk met dodelijke afloop plaatsvond bij Het Lage Veld, was gisteren nog niet op de hoogte van de oproep door regiodirecteur Jan Mulder van ProRail. "We hebben er dus ook nog niet over nagedacht", aldus een woordvoerder namens burgemeester Han Noten. "Maar ik sluit niet uit dat gesprekken hierover alsnog gaan plaatsvinden."

Recreatief

Op het grondgebied van Dalfsen liggen twee onbewaakte overwegen voor particulier gebruik. Ommen heeft drie van die particuliere overwegen. Twee andere, met hekken beveiligde overgangen worden af en toe recreatief gebruikt door fietsers en wandelaars. "Wij zijn sinds vorig jaar al in gesprek met ProRail over sluiting van deze twee overgangen", zegt gemeentewoordvoerder Johan Miener. "Eentje ligt er in een wandelroute, maar daarvoor is een alternatief, 300 meter verderop. Zo mogelijk worden de overgangen nog dit jaar gesloten."

In totaal zijn in Overijssel nog 26 van de 299 overgangen onbewaakt. In Gelderland 31 van de 622. Flevoland is de enige provincie waar geen enkele onbewaakte overweg is.

Ongevallen

ProRail wil nog dit jaar 25 van de 113 nog resterende onbewaakte overgangen in Nederland sluiten. Welke dit jaar aan de beurt komen kan Baas niet zeggen. "We zijn over alle 113 in gesprek met betrokken overheden, want ze moeten allemaal dicht. De noodzaak daarvoor is helaas onlangs weer gebleken door ongevallen bij Raalte en Aalten. Over sommige overwegen zijn we al dicht bij een besluit, bij andere duurt het nog wat langer. Daarom durven we het wel aan aan om te stellen dat we er 25 zullen sluiten."

Gevaarlijk

Een dodelijk ongeval op een onbewaakte overgang in zijn gemeente was voor burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten vorige week aanleiding direct in te grijpen. Een 19-jarige automobilist kwam er om het leven toen zijn auto op de overweg werd gegrepen door een trein. "Het ongeval geeft voor mij aan hoe gevaarlijk dit soort onbewaakte overwegen is. Dit mag niet meer gebeuren. Als college hebben we daarom opdracht gegeven de overweg per direct af te laten sluiten voor gemotoriseerd verkeer”, zegt burgemeester Anton Stapelkamp.

Tunnel

De beste optie is volgens Baas volledige sluiting. "Als het echt niet anders kan, dan kiezen we het liefst voor een tunnel of een brug - of de aanleg van een stukje weg om verkeer naar een bewaakte overgang te kunnen leiden. Pas als laatste kiezen we voor beveiliging van een onbewaakte overweg."