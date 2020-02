Provincie na kritiek van bewoners aan N377: ‘We staan altijd open voor gesprek’

video Ceintuur­baan­clash in Zwolle: hoe omzeil je de drukte? Drie automobi­lis­ten en één fietser nemen het tegen elkaar op

8 februari Maandenlang hinder op de Ceintuurbaan in Zwolle. Mijd die weg, is het advies. Dan lijkt het aanlokkelijk om vanuit Salland en het Vechtdal over de megadrukke N35 een sluiproute te nemen richting de binnenstad. Of is de voorgestelde omleidingsroute via Zwolle-Zuid de beste optie? De Stentor neemt in de ochtendspits de proef op de som. Tip: pomp ook uw fietsbanden weer eens op.