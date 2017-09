Publieksdag Schat van Dalfsen voor pottenkijkers en schatgravers

Otterspotter Martens: Dit probleem is niet heel snel op te lossen

1 september De goede ottergebieden zitten vol, de andere gebieden zijn nog te gevaarlijk. Dat stelt ecoloog Vincent Martens uit Dalfsen in reactie op het nieuws dat de otterpopulatie in Nederland het afgelopen jaar nauwelijks is gegroeid. ,,En dat is niet heel snel op te lossen.”