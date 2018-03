PvdA verdubbelt in Dalfsen

Tegen de landelijke trend in heeft de Partij van de Arbeid in Dalfsen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke zege geboekt. De socialisten komen met twee zetels in de nieuwe raad, een verdubbeling. ,,Dit was mijn droomscenario. In absolute aantallen hadden we ruim meer stemmen dan de vorige keer”, reageerde lijsttrekker Leander Broere opgetogen, direct na het bekend worden van de laatste uitslagen.

Gemeentebelangen blijft in Dalfsen met afstand de grootste partij, met negen zetels. Ook nu bezet de partij dat aantal zetels in de raad, maar die werden in 2014 behaald met twee restzetels, destijds ten koste van het CDA en de PvdA. ,,Onze kracht is dat we mensen op de lijst hebben die betrokken zijn en bekend in de kernen waar ze vandaan komen. Bij gemeenteraadsverkiezingen stemmen de kiezers op mensen die ze kennen en die ze vertrouwen”, zo analyseerde lijsttrekker Jos Ramaker de uitslag.

Het CDA kreeg een gevoelige tik. Na telling van de uitslagen van de eerste 7 van 19 stembureaus leek de partij de grootste te worden, maar aan het eind van de rit levert de partij een zetel in en komt daarmee op 5 zetels. Daarmee is er sprake van een gestage neergang: sinds 2010 verliest het CDA in Dalfsen bij elke volgende verkiezing een zetel. ,,Lokale partijen trekken toch de meeste stemmen”, aldus lijsttrekker Betsy Ramerman. ,,Tachtig procent van alle verkiezingsprogramma’s in Dalfsen was hetzelfde, dus daar zat het verschil niet. We hebben een goede campagne gevoerd en hadden leuke en goed opgeleide kandidaten. Ik ben teleurgesteld. We hadden gehoopt op hetzelfde aantal zetels, of een kleine groei.”

Teleurstelling was er ook bij D66, dat had gehoopt op een beloning voor alle moeite die de Dalfser afdeling zich heeft getroost om de laagvliegroutes naar Lelystad Airport van tafel te krijgen. De partij speelde daarin een voortrekkersrol, maar blijft niettemin hangen op 1 zetel. ,,We hadden er meer effect van verwacht”, geeft lijsttrekker Ben Schrijver toe, “en gehoopt dat de kiezer dit zou hebben gezien.” Dat de partij tegen de landelijke trend in die ene zetel wist te behouden stemde hem ergens ook wel tot tevredenheid.

Nieuwkomer

Nieuwkomer Vincent Oosterveen van de Libertarische Partij kreeg in Dalfsen geen voet aan de grond. Zichtbaar zenuwachtig was hij naar de uitslagenavond in het gemeentehuis van Dalfsen gekomen. Al vroeg in de avond, na het bekend worden van de eerste uitslagen, was duidelijk dat zijn partij het niet zou halen. ,,Rampzalig”, verzuchtte de jonge politicus, die het daarna al snel voor gezien hield.

VVD en ChristenUnie bleven in deze verkiezingen stabiel op respectievelijk 1 en 3 zetels.