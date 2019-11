Raad Dalfsen akkoord met voorkeursrecht op grond aan Franse Pad en Molendijk, eigenaar en ontwikkelaar hebben voorlopig het nakijken

Stel krijgt vier jaar cel voor aftuigen deurwaar­der met stalen pijp in Nieuwleu­sen

21 november Het Nieuwleusense stel Dennis D. (36) en Sophie B. (36) is veroordeeld tot vier jaar cel. Ze zijn door de rechtbank in Zwolle schuldig bevonden aan poging tot doodslag op een deurwaarder die bij hen in Nieuwleusen langskwam. Ze zijn vrijgesproken voor afpersing. De deurwaarder krijgt 22.500 euro schadevergoeding.