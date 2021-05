Raadsfracties zijn ‘geschrokken’ van vastgoedrol Stoomfabriek én gemeente

Dankzij plan buurtsport­coach spelen 500 Dalfser scholieren toch de Koningsspe­len

22 april Corona gooide vorig jaar roet in het eten bij de Koningsspelen in Dalfsen. Maar dat gaat dit jaar niet gebeuren. Buurtsportcoach William van Lenthe ontwikkelde met veel vrijwilligers alternatieve spelen op meerdere locaties in Dalfsen. Hij is blij dat de spelen er na een jaar zonder weer zijn. Want de jeugd is er door de lockdown aan toe om weer lekker te sporten.