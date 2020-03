Raadsvergadering Dalfsen in coronacrisis: dertien onderwerpen in vijftien minuten

Campings in het Vechtdal beleven schrale tijden: parkmana­gers worden crisismana­gers

24 maart De campings in het Vechtdal zijn nog open, maar op veel buitenlandse toeristen hoeven ze tijdens de paasdagen niet te rekenen. Eigenaren en managers van drie campings in het Vechtdal vertellen over hun boekingen in het nog prille toeristische seizoen, dat voorlopig in het teken staat van corona. ,,Maar er zijn ook een paar boekingen bij gekomen."