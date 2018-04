Radstakes gaan vanuit Dalfsen op pelgrimstocht

Het Levende Dorp blijft voorlopig een droom. Een geschikt terrein op het grondgebied van de gemeente Raalte is aan de neus van initiatiefnemers Bob en Cathelijn Radstake voorbij gegaan. "We waren net te laat, de grond gaat naar een ander duurzaam project", zegt Radstake. En dus gaat het gezin deze zomer op pelgrimstocht, in de hoop een stuk land te vinden waarop hun droom werkelijkheid kan worden.

Een knalroze geschilderde, oude SRV-wagen moet hun nieuwe tiny house worden voor onderweg. Voor wat extra spullen zoekt Radstake nog naar een huifkarretje - en een paardje om er voor te zetten. "Daarmee willen we op wandelsnelheid door Overijssel en Gelderland trekken, want daar ligt toch onze voorkeur voor het realiseren van het Levende Dorp. Daarbij laten we ons leiden door het universum, zoals het echte pelgrims betaamt."

Om het nog echter te maken richten de Radstakes een eigen kerkgenootschap op. Geen IDee moet het gaan heten. Aan de grondslagen ervan werkt hij nog. Een kerkgenootschap is handig, heeft Radstake ontdekt. "Want als je dingen vanuit geloofsovertuiging doet kunnen overheden je minder makkelijk hinderen."

Leien dakje

De pelgrimage lost meteen het huisvestingsprobleem van de Radstakes op. Ze moeten hun vakantiehuisje aan de Zuidelijke Vechtdijk in Dalfsen verlaten omdat permanente bewoning er niet langer is toegestaan, op straffe van een hoge dwangsom. "We gaan het nu voor drie maanden verhuren", aldus Bob Radstake. Hoewel ook dat niet van een leien dakje gaat. "We moeten onszelf uitschrijven bij de gemeente om te kunnen bewijzen dat we er niet meer wonen, maar dat mag weer niet als je niet een ander adres hebt. Tja."

Extra attractie

Direct na het Living Village Festival van 18 tot 24 juni moet de drie maanden durende pegrimage beginnen. Dat levert dan ook weer een extra attractie op. Preparing the Pilgrimage heet het nieuw toegevoegde onderdeel. "Tijdens het festival kunnen mensen ons helpen de oude SRV-wagen om te bouwen. We zijn al met het strippen begonnen. De hele opbouw gaat er af en dan komen er een nieuw slaapgedeelte, een keukentje en woonkamer in. Daarvoor heb ik al een klein erkertje klaar staan. Bezoekers aan ons festival kunnen meebouwen - of zelf een karretje in elkaar zetten, zodat ze met ons mee kunnen op pelgrimstocht."

Quote Ach, vrijwel alles wat ik wil mag ik niet Bob Radstake

Onderweg hopen de Radstakes interessante contacten op te doen die hen leiden naar stukjes grond met potentie. En ze hopen op de medewerking van grondeigenaren bij het vinden van overnachtingsplekken. Of hij met zijn vehikel straks de weg op mag, dat is iets waar Radstake zich weinig zorgen over maakt, laat staan dat hij er zich door laat weerhouden. "Ach, vrijwel alles wat ik wil mag ik niet."