Ravage op N35 na botsing tussen vrachtwagen en personenauto

Femke en Myrle winnen voorlees­wed­strijd gemeente Dalfsen

11:06 Femke Zweers van basisschool De Spiegel in Dalfsen en Myrle Timmerman van basisschool De Wegwijzer in Nieuwleusen hebben gistermiddag de voorleeswedstrijd in de gemeente ‘Dalfsen-Nieuwleusen’ gewonnen. Deze wedstrijd werd in twee rondes afgewerkt in De Trefkoele+. Alle basisscholen deden mee aan deze voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd.