Realisatie groot zonnepark Lemelerveld stap dichterbij

TenneT vertikt bomen onder stroomdra­den bij Hoonhorst terug te planten

6 april Netbeheerder TenneT en de provincie Overijssel liggen met elkaar in de clinch. Inzet is een bosje bomen onder de hoogspanningslijnen aan de Tibbensteeg in Hoonhorst. Volgens de netbeheerder komen de boomtoppen en de leidingen gevaarlijk dicht bij elkaar. De provincie stemt in met de kap, mits TenneT dan ook nieuwe bomen plant. Maar dat gaat de elektriciteitstransporteur te ver. ,,We hebben in Nederland jaarlijks 2.500 van dit soort locaties. En zijn nu op onze strepen gaan staan.”