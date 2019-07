Rembrandt Nap (10) uit Dalfsen maakt tekening voor tentoonstelling naamgenoot in Rijksmuseum

Als Rembrandt Nap ’s ochtends wakker wordt gaat hij niet televisie kijken, maar pakt hij meteen zijn potlood om te tekenen. Toen hij hoorde van de tentoonstelling vanwege het Rembrandtjaar, wist de jonge Rembrandt daarom meteen dat hij een poging wilde wagen om ook in het Rijksmuseum te komen hangen.

Glimlach

Quote Later wil ik stripteke­naar worden of iets anders met tekenen doen Daarom werkte Rembrandt eind vorig jaar dagenlang aan de tekening ‘Man met glimlach’ van de fictieve superschurk The Joker uit de film ‘The Dark Knight’, waar hij ook fan van is. Rembrandt tekende het in de stijl van 350 jaar geleden overleden Rembrandt. ,,Rembrandt is een voorbeeld voor mij, ik kan echt wat leren van hoe hij werkt met licht en donker”, vertelt de 10-jarige Rembrandt. De jongen weet al precies dat Rembrandt als geen ander kon spelen met licht en donker. ,,Mijn klas was heel enthousiast toen ik vertelde dat ik met het schilderij in het Rijksmuseum zou komen te hangen.”

Trots

Van de ruim 8500 inzendingen zijn door een deskundige jury 575 kunstwerken geselecteerd, die nog tot en met 15 september in de Philipsvleugel van het Rijksmuseum te bewonderen zijn. Maandag was de opening. Vader Henk Herman Nap is apetrots. ,,Het is natuurlijk helemaal geweldig omdat hij dezelfde naam heeft. We hebben hem niet speciaal vernoemd naar de schilder Rembrandt. We wilden graag een stoere naam, hebben ook gedacht om hem Leeuwenhart te noemen, maar vonden Rembrandt wel bij hem passen.”

Schilderen zit in de familie. Opa Henny van Oortmarssen schilderde vroeger het decor van Swiebertje. ,,Mijn andere twee kinderen tekenen ook, maar vinden het nog niet zo mooi als Rembrandt. Zijn opa en oma schilderen mooi en ik heb het vroeger ook gedaan”, zegt zijn vader. ,,Rembrandt tekent op elk stuk papier. Hij tekent al sinds hij twee of drie jaar oud was en schildert ook, maar tekenen doet hij vaker. Dat kan je altijd doen.”

Rembrandt