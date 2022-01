Richard Meijer uit Hoonhorst wordt diaken Emmanuelparochie: ‘Als je geeft, mag je ook veel ontvangen’

Richard Meijer zag 48 jaar geleden het levenslicht in Bedum, aan de voet van de eeuwenoude toren die nog meer uit het lood hangt dan die van Pisa. ,,Die stond al zo scheef voordat de gaswinning in Groningen begon. In die Walfriduskerk ben ik gedoopt. Mijn ouders waren Nederlands-Hervormd, maar rond mijn tiende verjaardag ontstond een breuk in die gemeenschap. Sinds die tijd gingen mijn ouders niet meer naar de kerk, maar beleefden we ons geloof thuis.’’