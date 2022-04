Richard vreest het einde van zijn dierenzaak in Dalfsen door dit plan van de gemeente

Kleding­bank Nieuwleu­sen helpt Oekraïense vluchtelin­gen die niets meer hebben: ‘Hier, nog wat knuffels voor de kinderen’

Svetlana steekt haar duim op, wanneer haar gevraagd wordt naar de gastvrijheid van Nederland en specifiek Nieuwleusen. In de Kledingbank kunnen Oekraïense vluchtelingen die vaak met weinig tot niets uit hun land vertrokken shirts, broeken en jassen uitzoeken. Maar ook is daar ruimte voor afleiding of een onderling gesprek. Mét tolk. ,,We voelen ons ontzettend welkom.”

