Rietje Lassche wil wethouder worden voor ChristenUnie Dalfsen

Dalfser vereniging maakt kans op 10 mille met Waterturbine Vechterweerd

10 november Groen Gebogen, de milieuvriendelijke Dalfser vereniging, is in de race voor de 'Energy Pitch' van Natuur en Milieu Overijssel. Mocht de club van Thomas Klomp vrijdagmiddag 10 november winnen, is dat de tweede prijs van 10.000 euro in korte tijd.