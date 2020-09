Road2Work in Dalfsen krijgt aandacht van ‘Den Haag’

Vrouwen Vechtdal kunnen deze maand weer op voor bevolkings­on­der­zoek borstkan­ker

4 augustus Na een maandenlange gedwongen pauze door corona, is het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker weer opgestart. Zo ook in het Vechtdal. Vrouwen uit Nieuwleusen in de leeftijdscategorie 50 tot en met 75 jaar, kunnen op 19 augustus terecht in het onderzoekscentrum op de parkeerplaats voor Kulturhus De Spil.