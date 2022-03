Robin de Rooy winnaar van fotowedstrijd voor magazine gemeente Dalfsen

De Rooy stuurde meerdere foto’s in, gemaakt met een drone. Drie daarvan staan in de top 10. De tweede prijs is gewonnen door Edwin Smook met een foto van een dweilavond van ijsclub de Stokvisdennen. De derde prijs is voor Johan Bokma. Hij schoot zijn foto tijdens de opening van het bootcampveld in Hoonhorst.