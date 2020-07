‘Roekeloze oversteek’ in Nieuwleusen na heftige ongevallen onder handen genomen

video Haperende sluis Junne na noodzake­lij­ke aanpassing eindelijk storings­vrij: morgen weer open

22 juli De sluis bij Junne is vanaf morgen weer open voor de recreatievaart. De innovatieve zelfbedieningssluis naast de stuw in de Vecht bij buurtschap Junne is de afgelopen weken aangepast, waarna die weer storingsvrij te bedienen is.