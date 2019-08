Roemruchte fietsvierdaagse in Oudleusen stopt, maar Chris en Diny houden de moed erin

De kerkklok slaat omdat het negen uur is, maar deze morgen klinkt het in Oudleusen met wat inlevingsvermogen wellicht net wat droeviger. Na dik vijfentwintig jaar is het immers de laatste etappe van de Sallandse Fietsvierdaagse. Goed, morgen (vrijdag, red.) is er nog de inhaaldag, maar het overgrote deel van de deelnemers heeft het kwartet etappes dan al afgerond. Het zijn er nog maar honderdtwintig, en dat is voor Chris Mansier en Diny van Zomeren als organisatie te weinig om er nog een jaar aan vast te knopen. ,,Onze routes zijn uitgepijld”, zegt Mansier, die in het gelijknamige zalencentrum in Oudleusen de ochtendinschrijving begeleidt. ,,En iedere middag halen we vanaf een uur of drie de pijlen weer op. Maar dan ben je pas weer om tien uur 's avonds thuis. En dat voor honderdtwintig deelnemers. Dat is dan eigenlijk de moeite niet meer waard.”