Rokende sportschoolbaas in Nieuwleusen verbijstert klanten

Een sportschoolhouder die zelf voor de deur staat te roken? Dat pruimt niet iedereen. Eigenaar Rogger Borst van Total Health in Nieuwleusen is schuldbewust. ,,Maar ik hou niet van stiekem gedoe."

Total Health. Het staat met koeienletters op de sportschool van Rogger Borst in Nieuwleusen. De zaak draait prima, er schijnt echter één probleem: het rookgedrag van de eigenaar, tevens sportinstructeur.

In een anonieme brief wordt gesteld dat een groep sporters zich ergert aan de verslaving van Borst. Vlak voor de sportschool een peuk opsteken kan echt niet, vinden de klagers.

'Jammer anoniem'

Borst (36) slaat niet aan het hyperventileren als deze krant hem confronteert met het pamflet van 'verbijsterde' klanten. Zelf heeft hij de anonieme brief over zijn rookgedrag ook al uit de brievenbus gevist. Borst, sinds 2011 actief met zijn sportschool aan de Baron van Dedemstraat in Nieuwleusen, zet één kanttekening bij de klacht: ,,Beetje apart en jammer dat het anoniem gespeeld moet worden.''

Volgens de vermeende sporters is er sprake van 'totale verbijstering en ergernis' omdat de eigenaar een paar keer per uur, pontificaal in het zicht voor iedereen, een sigaret opsteekt. Weliswaar buiten, maar toch. ,,Voor diverse sporters is dit een doorn in het oog'', schrijven ze.

Niet aanzien

De opstellers van de brandbrief claimen sporters te zijn die op een gezonde wijze met hun lichaam en leven willen omgaan. Ze kunnen het niet langer aanzien. ,,Doe het dan achter een muurtje van onze mooie sportschool, als het zo nodig moet, adviseren ze. ,,Sport en roken gaan niet samen.''

Rogger Borst trekt geen rookgordijnen op als het kritische pamflet ter sprake komt en geeft - sportief als hij is - commentaar. Hij bevestigt dat hij inderdaad geregeld voor zijn zaak een sigaret opsteekt. ,,Iedereen weet dat roken slecht is'', zegt Borst. ,,Ik rook al sinds mijn vijftiende en heb al meerdere keren tevergeefs geprobeerd te stoppen. Ik wil niet achter de sportschool gaan roken. Ik hou niet van stiekem gedoe en bovendien zouden mensen dat ruiken. Op mijn plekje voor de school kan ik mooi overzicht op de balie en de sportzaal houden.''

Geen uithangbord

Borst - die ook lesgeeft in zumba, pilates, kickboksen en zelfverdediging - is zich ervan bewust dat hij op deze manier geen ideaal uithangbord is. Om er meteen aan toe te voegen dat het zijn levensfilosofie is om mensen altijd in hun waarde te laten. ,,Ik wil het roken niet goedpraten, maar er zijn meer topsporters die roken, zoals Yuri van Gelder. Vroeger rookte bijna praktisch iedereen, er was nooit poeha over. Aanbevelen doe ik het zeker niet. Als iemand in de sportschool is gestopt, geef ik complimenten.''