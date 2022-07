‘Rondje Pontje’ met opdrachten en een ijsje: Leerlingen van CBS De Spiegel presenteren hun eigen fietsroute

Gemeente­raad Dalfsen tóch overstag voor zonnepark­plan­nen, na tik op de vingers van rechter: ‘Hebben de plank misgesla­gen’

De gemeenteraad in Dalfsen is donderdagavond unaniem akkoord gegaan met een voorstel voor een zonnepark aan de Hooiweg, al ging dat niet van harte. Deze week oordeelde de rechter dat een eerdere weigering vanuit de gemeenteraad onvoldoende beargumenteerd was. Hiertegen in beroep gaan is een kansloze zaak, luidde de consensus.

