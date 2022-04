Rozengeur en maneschijn in Dalfsen verandert na de klap in sterretjes

Het is stil in huis. Ik richt de afstandsbediening op de televisie, druk op de rode knop. ‘Rinkeldekinkel’ heet het radioprogramma. Toepasselijk. Het is het geluid dat je krijgt als je glazen in worden gegooid. Ik ruim ’t stapeltje Stentors op, ga op de bank zitten om mijn veters te strikken en loop daarna de berichtjes op mijn telefoon door. Na een kwartier vraag ik mij af of ik eigenlijk al ontbeten heb. Ik naar de keuken. Op het aanrecht staat niks, geen bordje. Even verder zoeken. De afwasmachine is op één koffiekopje na leeg. Nee, ik zal wel niks gegeten hebben.