Ruzie met vader ging vooraf aan dodelijke woningbrand in Nieuwleusen die broer Cézary (22) fataal werd

Overlast gevende buurvrouw in Nieuwleu­sen moet haar woning uit

18 december Een vrouw uit Nieuwleusen moet binnen een maand haar huurwoning aan het Plevierplein verlaten, omdat ze te veel overlast veroorzaakt. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat Woningstichting Vechthorst had aangespannen. Buren klagen al jaren over de vrouw en vertellen over nachtelijke schreeuwpraktijken, waarin ze soms roept dat ze ‘bezeten’ is.