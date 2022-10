Sallands Bakfeest in Dalfsen op grotere afstand van het bos: ‘Met het oog op de vluchtwegen’

Er zijn slechts enkele kleine aanpassingen: de tent staat ditmaal op een iets andere plek op het terrein en er is – voor het tweede jaar – sprake van een voorverkoop. Op zaterdag 5 november vindt de negentiende editie van het Sallands Bakfeest plaats in de feesttent aan de Brinkweg in Dalfsen.

Het zestal organisatoren is nog vrijwel hetzelfde als in het begin. En ook het tiental vaste vrijwilligers dat elk jaar de schouders zet onder de opbouw en de ontmanteling van het feesttent is onveranderd.

Zoals altijd wordt het muziekfeest opgeluisterd door bands en acts die de massa in no-time in feeststemming brengen. Naast ‘good old’ dj Eric Dokter zijn dat Royal Beat, Marloez Atemlos, Outsiders en Mooi Wark. De Drentse boerenrockband, veelvuldig te gast op het Bakfeest, zorgt voor het tweede jaar voor de finale. ,,In de beginjaren speelden ze vaak als eerste, maar ze zijn ook prima in staat om het feest afsluitend naar een hoogtepunt te stuwen”, weet Bert Dijsselhof, een van de zes organisatoren.

Zelf is hij het meest trots op de komst van de Haagse hardstyle-dj Outsiders: ,,Sinds we hem afgelopen winter hebben geboekt, is zijn populariteit fors toegenomen. Dat is achteraf gezien een schot in de roos.”

In 2020 werd het Bakfeest afgelast vanwege corona, maar vorig jaar kon het nog net doorgaan, kort voordat er een nieuwe lockdown van kracht werd. Dijsselhof: ,,We werkten toen vanwege de coronadreiging voor het eerst met een voorverkoop. Noodgedwongen, want voorheen was het: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Maar die aanpak is ons wel bevallen. Om twee redenen: we weten vooraf beter hoeveel mensen er komen en door die QR-codes loopt het bij de entree ook sneller en soepeler.” Er zijn momenteel nog zo’n 250 van de 6000 tickets verkrijgbaar.

Vluchtwegen

Daarnaast is de tent dit jaar iets anders gesitueerd op het terrein aan de Brinkweg. Namelijk precies aan de andere kant, tussen de Brinkweg en de Welsummerweg, met de ingang op de laatstgenoemde plek. ,,Vanwege de aangescherpte calamiteitseisen die de gemeente stelt aan de vergunning konden we niet meer aan de rand van het bos staan, met het oog op de vluchtwegen”, zegt Dijsselhof.

,,Bijkomend voordeel is dat deze plek gemakkelijker is voor het fietsverkeer, omdat het daar minder snel modderig wordt bij regenachtig weer.” Vanaf deze week is de ploeg vrijwilligers bezig met het opbouwen van de feestlocatie. Meer informatie over voorverkoop en busvervoer staat op bakfeest.nl.