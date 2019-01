Sallands Cross Circuit in Lemelerveld: koud, maar kicken

Met de laatste wedstrijd in Lemelerveld is het Sallandse Cross Circuit voor dit seizoen ten einde. Met een fluitje werden de deelnemers weggeschoten, en onderweg was het bibberen op de beweeglijke Driepuntsbrug. ,,Gewoon kicken.”

Gerben ten Broeke heeft een dikke jas aangetrokken, want het kwik komt deze zondagmorgen en -middag nauwelijks boven het vriespunt. Maar toch, door de stralende zon is het goed toeven langs het kanaal in Lemelerveld en de route die zo'n 570 deelnemers tijdens de laatste etappe van het Salland Cross Circuit afleggen. ,,We hebben hier wel eens met hagel gestaan en flinke regen, maar ook met 18 graden in februari”, zegt Ten Broeke, met zijn makelaardij naamgever van het loopevenement. ,,Voor zowel deelnemers als publiek zijn dit mooie omstandigheden. Beter kan niet.”

Competitie

Het Sallands Cross Circuit wordt als kampioenschap over tien loopdagen in verschillende dorpen gehouden. De beste 7 tijden en posities per afstand tellen vervolgens, en Lemelerveld is van de hele competitie het sluitstuk. Dat heeft wat betreft het aantal deelnemers zijn voors en tegens. Omdat de minste 3 prestaties worden weggestreept, zijn er met name hoog geklasseerde lopers die bij de laatste wedstrijd verstek laten gaan. ,,Maar het kan ook juist hier beslist worden”, weet Ten Broeke. ,,Voordeel van ons is echter dat we niet voor zoveel mogelijk deelnemers gaan. Je moet je afvragen of je dat moet willen. We hebben er nu 570, en omdat we aan actie hebben gehouden bij de voetbalclub is dat best behoorlijk. Jeugdleden konden zich gratis inschrijven.”

Beweeglijke brug

Met de fluit worden de deelnemers op de diverse afstanden weggeschoten. En dan gaat het bij de langere 5 en 10 kilometer na een paar honderd meter linksaf de Driepuntsbrug over. Bibberend, en niet zozeer vanwege de vrieskou. De oversteek is smal en begint bij de minste of geringste beweging te schommelen. En wat als honderd hardlopers dat vrijwel tegelijk doen? Alsof de grond onder je voeten vandaan verdwijnt, omschrijft de een. ,,Gewoon kicken”, is Ella Herbrink de ander. Ze slaat geen crossloop binnen circuit over. ,,Zo door zo'n seizoen heen wordt het steeds meer een familie. Voordeel is dat het op de zondag is, dan komt het voor de meeste lopers net wat beter uit. dan op een zaterdag.”

Eindzege